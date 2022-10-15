Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun 15. kilometresinde A.E'nin kullandığı 34 ADC 962 plakalı otomobil devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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