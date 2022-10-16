Şanlıurfa'da çantasında uyuşturucu bulunan yolcu tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Siverek-Diyarbakır kara yolundaki yol uygulamasında bir otobüsü durdurdu.

Otobüste yapılan aramalarda, yolculardan F.A'nın çantasında 2 kilo 180 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.