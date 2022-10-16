Şanlıurfa'da çantasında uyuşturucu bulunan yolcu tutuklandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Siverek-Diyarbakır kara yolundaki yol uygulamasında bir otobüsü durdurdu.
Otobüste yapılan aramalarda, yolculardan F.A'nın çantasında 2 kilo 180 gram skunk ele geçirildi.
Gözaltına alınan F.A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.