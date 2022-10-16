Terör örgütü DEAŞ şüphelisi Suriye sınırında yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü DEAŞ şüphelisi yakalandı.

Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.

Ekipler, sınır hattında yakaladıkları şüphelinin terör örgütü DEAŞ üyesi olduğunu tespit etti.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.