Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İlçe kırsalındaki Sumaklı Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle akrabalar arasında çıkan tartışma, silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada silahla yaralanan V.A. (42) ile F.A. (23) çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan V.A. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı, F.A'nın ise tedavisi sürüyor.

Olayın ardından bölgeye gelen jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

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