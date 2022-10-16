Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 63 YL 698 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Bozova kara yolunun Tülmen mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada otomobildeki aralarında çocukların da bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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