Şanlıurfa'da hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da hakkında 3 ayrı suçtan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), "kasten adam öldürme", "silahla tehdit" ve "sulamaya, içme sularının sağlanmasına ve afetlerden korumaya yarayan tesislere zarar verme" suçlarından hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.R.S'nin Karaköprü ilçesinde olduğunu belirledi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.