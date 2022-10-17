Şanlıurfa'da üzerine pulluk düşen çocuk öldü

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde traktöre bağlı pulluğun altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Akçalı Mahallesi'ndeki evlerinin önünde park halinde bulunan traktörle oynayan Ela Nur Demir'in üzerine henüz bilinmeyen nedenle pulluk düştü.

Ağır yaralanan ve yakınları tarafından Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan çocuk müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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