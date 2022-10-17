Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Sinan Yıldız'ın (43) kullandığı 63 AEF 303 plakalı otomobil, Siverek-Viranşehir kara yolu 20'nci kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan Ahmet Yıldız (10), 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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