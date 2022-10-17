Şanlıurfalı Kick Boks Milli Takım Antrenörü Murat Akaltun, ödüllendirildi

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfalı Kick Boks Milli Takım Antrenörü Murat Akaltun'a, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) ve Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından "Yılın spor adamı" ödülü verildi.

Akaltun, yazılı açıklamasında, TASKK ve Türkiye Muaythai Federasyonu'nun her yıl sportif faaliyetlerde gençleri spora kazandıran antrenörlere ödüller verildiğini anımsattı.

Bu yılda iki önemli kuruluşun kendisini "Yılın spor adamı" ödülüne layık gördüğünü ifade eden Akaltun, ödülü almasında emeği olan başarılı sporculara teşekkür etti.

Akaltun, ömrü boyunca Türk sporuna hizmet etmeye devam edeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yıllardır başta memleketim olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde spor kültürünün yaygınlaşması için çalışıyoruz. Yetenekli sporcularımızı keşfedip Türk sporuna kazandırmak için yoğun mesai yapıyoruz. Hamdolsun halisane niyetle yapmış olduğumuz başarılı çalışmalarımız neticesinde onlarca Dünya ve Avrupa şampiyonu sporcularımızı keşfedip, yetiştirdik ve Türk sporuna kazandık. Bu iki önemli kuruluşumuz tarafından bu ödüle seçilmek hem çok gurur verici hem de sorumluluk duygumuzu daha da çok artıracaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

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