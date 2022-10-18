Pul biber 101 ülkeye ihraç ediliyor

ŞANLIURFA (AA) - EŞBER AYAYDIN - Türkiye'den bu yılın ocak-eylül döneminde yapılan pul biber ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 6 milyon 817 bin dolar oldu.



AA muhabirinin, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'den 2021'de 9 milyon 222 bin dolarlık pul biber ihracatı yapıldı.

Geçen yılın ocak-eylül döneminde 2 bin 601 ton ürün karşılığında 6 milyon 602 bin dolar gelir elde edilirken, bu senenin aynı döneminde ise 2 bin 954 ton pul biber ihracatından 6 milyon 817 bin dolar girdi sağlandı. Pul biber ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 arttı.

Bu dönemde Almanya, Hollanda, İngiltere, Irak, ABD, Fransa, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Çekya, Danimarka, Malta, Tacikistan, Ekvator Ginesi, Küba, Togo, Fas, Nijer, Japonya ve Gana'nın da aralarında bulunduğu 101 ülkeye pul biber satıldı.

Pul biber ihracatında ilk sırayı 1 milyon 519 bin dolar ile Almanya aldı. Bu ülkeyi, 908 bin dolarla Hollanda ve 885 bin dolarla İngiltere izledi.

- "Yıl boyunca ihracat rakamlarının artması sevindirici"

Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsa Kızıldemir, AA muhabirine, pul biber ihracatının 2022 yılı içerisinde sürekli artış göstererek devam etmesinin sevindirici olduğunu belirtti.

Tarımsal üretimin tüm dünyada her geçen gün stratejik bir ürün haline geldiğini aktaran Kızıldemir, Şanlıurfa'daki üreticilerin toprağına sahip çıkarak tarımsal üretime devam ettiğini söyledi.

Bu ürünlerin başında da kentle özdeşleşmiş biber olduğunu aktaran Kızıldemir, şöyle konuştu:

"Tüm Türkiye'de acı denince akıllara gelen ilk isim Şanlıurfa oluyor. Pul biber üretiminin önemli bir kısmı da kentimizde yapılıyor. İhracat rakamlarımızın 2022 yılında artarak devam etmesi üreticilerimiz ve ihracatçılarımız açısından sevindirici. Yeni sezon isot üretiminin önemli bir kısmı yapıldı, üretimler devam ediyor. Bölgede bu yıl biber üretim alanlarında düşüş yaşandı, diğer tarımsal ürünlerde olduğu gibi biber eken çiftçilerimiz de desteklenirse bu üretim miktarları istenilen seviyelere gelir. Bu sayede üretim fazla olduğu için ihracat rakamlarımız da daha yukarıya taşınabilir. Yıl sonuna kadar ihracatın daha da yukarı rakamlara ulaşacağına inanıyoruz. Birçok ihracatçı firma, Şanlıurfa'dan ve Güneydoğu'da üretilen bu pul biberleri ihraç ediyor, her geçen yıl artan taleplerle önümüzdeki yıllarda pul biberimizin daha fazla ülkeye gönderilmesini bekliyoruz."

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