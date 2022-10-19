Şanlıurfa'da 95 kök Hint keneviri ile av tüfeği ele geçirildi

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde 95 kök Hint keneviri ile av tüfeği ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.B'nin Hint keneviri yetiştirdiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda, mısır tarlası içinde 95 kök Hint keneviri ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheli, gözaltına alındı.

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