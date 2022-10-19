Ceylanpınar'da muhtarlar yemekte buluştu

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ŞANLIURFA (AA) - Ceylanpınar ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü etkinlikleri kapsamında muhtarlar yemekte buluştu.

Ceylanpınar Kaymakamlığınca TİGEM'de düzenlenen etkinlikte Kaymakam Emrah Uzun ve Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, muhtarların gününü kutladı.

Kaymakam Uzun, muhtarların devlet ile vatandaşlar arasında köprü vazifesi gören, vatandaşların dertlerini, sıkıntılarını devletin ilgili kurumlarına ileten, bir müessese olduğunu söyledi.

Bunun için muhtarlık müessesine ve muhtarlara önem verdiklerini ifade eden Uzun, şöyle konuştu:

"Süreç içerisinde devletimiz de bu önem neticesinde muhtarlarımızın gerek özlük haklarında gerek mali haklarında gerekse itibar noktasında önemli adımları atmıştır. Buna hepimizde şahit olmuşsunuzdur. Özellikle aramızda 3 dönem, 4 dönem ve üzerine muhtarlık yapan arkadaşlarımız bunu çok daha iyi biliyorlardır. Muhtarlarımız aynı zamanda kamu görevi ifa eden kişilerdir. Birçok kanunumuzun muhtarlarımıza yüklemiş olduğunuz vazifeleri var, görevler var. Ben tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutluyorum."

Belediye Başkanı Feyyaz Soylu ise yemeğe katılan muhtarların günlerini kutlayarak, "Demokrasinin temel taşlarını oluşturan ve ilçe yönetiminin önemli paydaşlarından olan muhtarlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ederim." dedi.

Bahçelievler Mahalle Muhtarı Abidin Kaya da etkinlik için Kaymakam Uzun ile Soylu'ya teşekkür etti.

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