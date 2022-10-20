UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'den ilham alınarak yapılan eserler görücüye çıktı

Yoga nedir, ne işe yarar ve faydaları nelerdir?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'den ilham alınarak yapılan heykel, resim ve seramikler sergilendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ndeki Göbeklitepe Çağdaş Sanat Sergisi'nin açılışına, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile sanatçılar katıldı.

Serginin açılışında konuşan Vali Ayhan, kültür ve medeniyetlerin şehirlerin en önemli kazanımlarından birisi olduğunu belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül ise Göbeklitepe'nin kentin en önemli marka değerlerinden birisi olduğunu ifade ederek, tarihi ören yerinin sır ve gizeminin sanatçılar gözüyle görülmüş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Serginin Genel Koordinatörü Siret Uyanık da Türk sanatının ustalarının Şanlıurfa'ya gelerek eserlerini sergilemiş olmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Devrim Erbil, Süleyman Tekcan gibi 45 sanatçının UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'den ilham alarak yaptığı 48 eser, 3 Kasım'a kadar görülebilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.