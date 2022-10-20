Şanlıurfa'da kaybolan 2 yaşındaki kız çocuğu bulundu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde tarım işçisi ailenin kaybolan 2 yaşındaki kız çocuğu jandarma tarafından bulundu.
Kılıçören Mahallesi'nde mevsimlik işçi olarak çalışan Bozan ailesi, tarlada pamuk topladıkları sırada çadırda bıraktıkları 2 yaşındaki kız çocukları G.B'nin kaybolduğunu fark etti.
Kendi imkanlarıyla kızlarını bulamayan aile, durumu jandarmaya bildirdi.
Jandarma ekipleri, bölgede dron destekli geniş kapsamlı arama çalışması başlattı.
Ekiplerin çalışmasıyla G.B. çadırın yaklaşık 3 kilometre uzaklığında tarlada bulundu.
Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen G.B'nin ailesi jandarmaya teşekkür etti.