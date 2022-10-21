Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, 1 dizüstü bilgisayar, 3 tablet bilgisayar, 13 sim kart, 23 flaş bellek, 2 kurusıkı tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.