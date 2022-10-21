Şanlıurfalı girişimci kadın, devlet desteğiyle kurduğu serada ejder meyvesi yetiştiriyor

ŞANLIURFA (AA) - MÜSLÜM ETGÜ - Şanlıurfalı kadın girişimci Zeynep Yavuz, devletin hibe desteğiyle kurduğu serada ejder meyvesi yetiştirmeye başladı.

Karaköprü ilçesine bağlı Bakımlı Mahallesi'nde eşine ait arazide yaklaşık 2 yıl önce seracılık yapmaya karar veren 33 yaşındaki Yavuz, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün hibe desteğiyle kurduğu serada ilk etapta salatalık, biber, domates gibi sebzeler üretti.

Kentte olmayan farklı bir ürün yetiştirmek için araştırma yapan Yavuz, bir süre sonra ejder meyvesi üretmeye karar verdi. Eşiyle Adana ve Mersin'e giderek meyveleri yerinde inceleyen Yavuz, 2 dönümlük seraya 3 bin 500 fide dikimi yaparak ejder meyvesi yetiştiriciliğine başladı.

Kadın girişimci Yavuz, AA muhabirine, eşiyle yaptığı araştırmalar sonucunda ejder meyvesinin Şanlıurfa'nın iklimine uygun olduğunu tespit ettiklerini anlattı.

Geçen yıl fide dikimlerini gerçekleştirdiklerini belirten Yavuz, şöyle konuştu:

"Beş çeşit meyve fidesi yetiştiriyoruz. Hem yaz hem kışı geçirelim, hangi meyveler oluyor dedik ve bu 5 çeşitten 4'ü tuttu. Şanlıurfa'da olmayan ve çok faydalı tropikal bir meyve yetiştiriyoruz, bu meyveleri halkımızla buluşturmak istedik. Artık meyve almaya başladık çok mutluyuz, gururluyuz. Herkese sesleniyorum; korkmasınlar cesaretli olsunlar. Kadınların istedikleri her şeyi yapabilirler. Biz Şanlıurfa'da yetişmez denilen ejder meyvesini yetiştirdik, bu herkese ilham olsun. Mutluyuz iyi ki bu meyveyi üretmeye karar vermişiz."

- Dönüm başına ilerleyen süreçte 2 ton ürün bekliyor

İlk başlarda çok zorlandıklarını ama başardıkları için mutlu olduklarını dile getiren Yavuz, şöyle devam etti:

"Başlarda bize 'yapamazsınız, hiç bilmediğiniz bir ürün beceremezsiniz, Şanlıurfa'da olmaz' denildi. Ama biz bütün riskleri göze alarak kendi araştırmalarımızla bu yola çıktık. Biz o çabayı sarf ettiğimize inanıyorum. Kaktüs meyvesi olduğu için bakımı bizi yormuyor, haftada bir gün budama, 15 günde bir sulamasını yapıyoruz. Marketlerden ve pazarlamacılardan bu meyveye yönelik talepler gelmeye başladı. Bütün kadın girişimcilere sesleniyorum, yapamam edemem demesinler olumsuzluklara kapılmasınlar. Pes etmeyin elinizden gelenin en iyisini yapın. Ben başardım sizin de başarmanızı temenni ediyorum. Bu ürünü yaz ve kış aylarında almayı planlıyoruz. Şimdilik yeni olduğu için dönüm başına 200 kilogram, 2-3 yılını doldurduktan sonra dönüm başına 2 ton ürün almayı hedefliyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.