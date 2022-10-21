Şanlıurfa'da yabancı uyruklu kişi birlikte yaşadığı kadını öldürdü

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, birlikte yaşadığı kişi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti.
Hamidiye Mahallesi'ndeki bir evde, Suriye uyruklu Sena Şeyh Muhammed (22) ile birlikte yaşadığı Fariz Alhilal (33) arasında çıkan tartışma sonrası, silah seslerinin duyulması üzerine çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Kaçmaya çalışan Fariz Alhilal, polis ekiplerince olayda kullanıldığı öne sürülen silahla yakalandı.
Evde inceleme yapan sağlık ekipleri, silahla vurulan Sena Şeyh Muhammed'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Evde bulunan 4 çocuk ise polis ekiplerince korumaya alındı.
Kadının cesedi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.