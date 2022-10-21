Şanlıurfa Valisi Ayhan'dan "21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü" mesajı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, "21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ayhan, mesajında, gazetecilerin demokratik bir toplumun gereği olan halkın haber alma hakkının temin edilmesinde en temel unsurlardan biri olduğunu belirtti.

Gazetecilerin zor şartlarda toplumun sesi olabilmek adına büyük bir özveriyle görev yaptıklarını aktaran Ayhan, mesajında şunlara yer verdi:

"Onlar, zaman ve mekan fark etmeksizin, bazen meşakkatli durumlarda, bazen savaşın ortasında, bazen de yüzlerde gülümseme yaratacak bir vesilede, toplumun sesi olabilmek adına büyük bir özveriyle görev başında olan insanlardır. Toplumun doğru, tarafsız haber alma hakkını kullanmalarını sağlayarak oldukça önemli bir kamu hizmetini yerine getirmektedirler. Günümüzde, yaşam oldukça hızlandı. Her şey, baş döndürücü hızda bir akış içerisinde. Kitlelere ulaşmak, toplumsal tepkiler, kanaatler, yargılar, oldukça hızlı şekilde gelişiyor. Bu yüzden, halkımıza doğru ve tarafsız bilgiler ulaştırmak da oldukça önem kazandı. Basın mensuplarımızın tavizsiz bir şekilde, doğruların yanında yer alması ehemmiyet taşıyor. Tüm toplumu ilgilendiren bu ciddi görevin ifasında, vicdanlı, adaletli, ilkeli, tarafsız ve dürüst habercilik peşindeki tüm kıymetli basın mensuplarımızın 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyorum. Kaleminizle, adaletinizle her daim milletimizin sesi olmaya devam etmenizi temenni ediyor, meslek hayatlarınızda başarılar diliyorum."

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