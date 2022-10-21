Şanlıurfa'da polis ekipleri, Engelliler Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik birimi ve Yunus ekipleri, Engelliler Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Toplum Destekli Polislik birimi ve Yunus ekipleri, kurslara katılan kişilerle görüştü.

Ziyaret sırasında ekiplere eşlik eden İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'ın eşi Selda Ulucan da merkezdeki kursiyerlerle yakından ilgilenerek onların çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Merkezdeki çocuklar da polis maskotu "Kanka" ile çeşitli oyunlar oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.

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