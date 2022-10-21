Şanlıurfa'da yakalanan PKK/YPG'li terörist tutuklandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yakalanan PKK/YPG'li kadın terörist tutuklandı.



İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü YPG/PKK'lı kadın teröristin Viranşehir ilçesinde olduğunu tespit etti.

Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan kadın terörist, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.





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