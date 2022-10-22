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Emekliye ayrılan şampiyon atların yavruları Şanlıurfa'da modern tesiste yetiştiriliyor

AA

Emekliye ayrılan şampiyon atların yavruları Şanlıurfa'da modern tesiste yetiştiriliyor

ŞANLIURFA (AA) - YASİN DİKME - Türkiye'de safkan Arap atların yetiştirildiği önemli merkezlerden biri olan Şanlıurfa'da, yaklaşık 20 yıl önce Türkiye Jokey Kulübü (TJK) bünyesinde kurulan aşım istasyonunda safkan yarış atı ve yüksek performanslı tay yetiştiriliyor.

Şanlıurfa Hipodrom Müdürlüğü bünyesinde 1000 dekar alanda faaliyet gösteren aşım istasyonunda, 23'ü çim, 5'i kum olmak üzere 28 padok bulunuyor.

İstasyonda emekliye ayrılan "Serhantay", "Kevserim", "Altıncıhis", "Sakarbaşı", "Nurkut", "Zahide", "Demirkır" ve "Sergen" gibi eski şampiyonların da yer aldığı 24 damızlık aygır bulunuyor. Aygırlar çiftleştirilerek kalitesi ve performansı yüksek taylar elde ediliyor. Özel ırk aygırların yavrularını sahiplenmek isteyen Türkiye'nin birçok ilinden kısrak sahipleri, Şanlıurfa Aşım İstasyonu'nu tercih ediyor.

Şanlıurfa Hipodrom Müdürü Çetin Yıldız, AA muhabirine, Şanlıurfa'nın Türkiye'de Arap atı yetiştiriciliğinde merkezi konumda olduğunu söyledi.

Kentte bulunan aşım istasyonunun Türkiye'nin at yetiştiriciliğine önemli katkı sağladığını belirten Yıldız, "İstasyonumuzda yarışlarda şampiyon olan ancak daha sonra çeşitli nedenlerden dolayı emekliye ayrılan 24 aygırımız bulunuyor. Aşımlarımız (erkek hayvanın dişisiyle çiftleşmesi) veteriner ve alanında uzman kişilerin gözetiminde yapılıyor. Yıllık aşım sayımız 300-600. Bu sayıyı yükseltmeyi hedefliyoruz." dedi.

- Yavru tayların gelişimi özenle takip ediliyor

Atlara otel konforunda hizmet sunmaya çalıştıklarını anlatan Yıldız, atların veteriner gözetiminde bütün kontrollerinin yapıldığını belirtti.

Atlar istasyona kabul edildikten sonra bakımı, sağlığı her şeyi ile ilgilendiklerini dile getiren Yıldız, atlar aşıma hazır olana kadar bakımlarının ve kontrollerinin devam ettiğini ifade etti.

Yıldız, şunları söyledi:

"Aşım yapıldıktan sonra asıl iş o zaman başlıyor. Yavrunun gelişimi, annenin sağlığı çok iyi takip ediliyor. Yavrunun gelişimi röntgen ve ultrason cihazlarıyla takip ediliyor. Atlarımıza titizlikle bakıyor, pansiyonlarımızda otel tarzında hizmet veriyoruz. Atlarımızı hijyenik bir ortamda rutin temizliklerinin yanında herhangi bir salgına karış korumak için de çok dikkatli davranıyoruz. Hem ahır bakımları hem pansiyonların bakımına çok önem veriyoruz. Atlar çok hassas canlılar. Görevlilerimiz bu anlamda çok tecrübeli. Atların dilinden çok iyi anlıyor, atlara nasıl yaklaşılacağını çok iyi biliyorlar. Taylarımızın sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesi için çok titiz davranıyoruz."

- "Atlarımıza bebek gibi bakıyoruz"

Veteriner Mustafa İpek de merkezlerinde hem İngiliz hem de Arap atlarının mevcut olduğunu anlatarak, "Burada yaptığımız iş bir ıslah çalışması yani güzel bir ırk elde etmek. Annenin ve yavrunun her türlü bakımını yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

22 yıldır seyislik yapan Ömer Taner ise atları ve kaldıkları yeri her gün temizlediklerini, atlara günlük bakımlarının yanı sıra antrenman da yaptırdıklarını belirterek, "Atlarımıza bebek gibi bakıyoruz. Onlarla konuşuyoruz." diye konuştu.


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