Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 5 zanlı yakalandı

Bilirkişi nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ve Siverek ilçelerinde, 1 uzun namlulu silah, 5 ruhsatsız av tüfeği ve 3 tabanca ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Siverek ve Viranşehir'de bazı kişilerin silah kaçakçılığı yaptığını belirledi.

Ekiplerce 5 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 1 uzun namlulu silah, 5 ruhsatsız av tüfeği ve 3 tabanca ile bu silahlara ait 132 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.