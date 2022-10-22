Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin çalışma ve yatırımları paylaşıldı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince, yatırım ve hizmetlerinin paylaşıldığı tanıtım toplantısı düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bir otelin toplantı salonunda düzenlenen programda, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde yapılan çalışmalar ve projeler düzenlenen tanıtım toplantısıyla basın mensuplarıyla paylaşıldı.

Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yeni kentsel dönüşüm alanlarını açıklayarak Şanlıurfa’da dönüşümün devam edeceğini söyledi.

Şanlıurfa’da tarihi değişim ve dönüşüm yaşandığını ifade eden Beyazgül, Kale Eteği, Kültür ve Turizm Yolu, Asya Mahallesi, Osmanlı Mahallesi, Süleymaniye Mahallesi, Akçakale Yolu, Kızılkoyun, Kızılay Meydan Projesi, Belediye Hizmet Binası alanlarında değişimin öyküsünü paylaşak, yeni kentsel dönüşüm alanlarını açıkladı.



Çalışmalara hakkında bilgi veren Beyazgül, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa gözün gördüğü kadar değişiyor. Ben de sahadayım. Şehrin üçte ikisine yakın gecekondu. Şehrin merkezinde parklarımız yok mevcut parklar ki belediye binası önceden park olduğu halde sonradan hizmet binası yapılmış. Parklarımız yapılarla işgal edilmiş. İşte Kızılay binası bizim geçmişte park alanı üzerine kurulmuş bir bina yine yol olarak açılması gereken yerlerin üzerine bina yapılmış. Tarihi eserlerimizin üzerine gecekondular yapılmış. Böyle bir şehirde yaşıyoruz. Şehri değiştirdik, zenginleşiyor, güzelleşiyor, değişimi yaşıyor. Şanlıurfa'ya bir raylı sistem olması gerektiği inancındaydık. Eğer geçmişte ulaşım master planı yapılmış olsaydı belki şu anda raylı sistemin ihalesine çıkacaktık. Raylı sisteminin bir güzergahını sizinle paylaşalım dedik. Diyarbakır yolundan başlıyor. Abide kavşağını geçiyoruz. Akçakale yoluna kadar devam ediyoruz. Ulaşım master planı bitmek üzere. Bittikten sonra raylı sistem projesini ihaleye vereceğiz. Raylı sistem projesi de bittikten sonra raylı sistemin inşaat yapım ihalesini yapacağız."

Başkan Beyazgül, Şanlıurfa'da artan konut ihtiyacının bir bölümünün karşılanması amacıyla maddi durumu iyi olmayan ailelere yönelik ucuz konut çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

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