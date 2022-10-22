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Şanlıurfa Karadenizliler Derneği logo yarışması sonuçlandı

AA

Şanlıurfa Karadenizliler Derneği logo yarışması sonuçlandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Karadenizliler Derneği tarafından düzenlenen logo yarışmasında dereceye girenlere ödülleri, düzenlenen törenle verildi.

Haliliye Belediyesi Tatlıses Kültür Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Şanlıurfa Karadenizliler Derneği Başkanı Hakan Şen, yarışmaya olan ilginin kendilerini memnun ettiğini belirtti.

Derneğin kuruluşundan bugüne emeği geçen herkese teşekkür eden Şen, "Şanlıurfa'da 10 bine yakın hemşerimizin yaşadığını tahmin etmekteyiz, bunların kimi emekli olmuş kimi tayin olunca buraya gelmiş ve Şanlıurfa'da yaşamaktalar. Dernek olarak logo yarışması düzenlemiştik, onun sonuçları için buraya toplandık, tüm hemşerilerimizi derneğimize bekliyoruz." dedi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'da kentte yaşayan Karadenizlilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirterek, Dernek Başkanı Şen ve üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

Yapılan konuşmaların ardından yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.

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