Şanlıurfa'da üzerinde 295 uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı tutuklandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da üzerinde 295 uyuşturucu hap bulunan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile JASAT ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Suriye uyruklu M.A'yı gözaltına aldı.

Şüphelinin yapılan üst aramasında 295 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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