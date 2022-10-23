Şanlıurfa'da yol uygulamasında 31 kişi gözaltına alındı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale, Bozova, Hilvan, Karaköprü ve Viranşehir ilçelerinde jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 31 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerinin koordinasyonunda kaçakçılık suçlarına yönelik kent genelindeki 14 noktada "şok yol arama" faaliyeti gerçekleştirildi.

Ekiplerce 622 araçta dedektör köpek kullanılarak yapılan aramalarda 295 uyuşturucu hap ve 10 gram esrar ele geçirildi.

Uygulamada 4 hırsızlık suçundan aranan ve aracında kara yolu kenarlarından çalındığı belirlenen 210 demir bariyer parçası bulunan şüpheli ile çeşitli suçlardan aranan 30 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 56 araçla ilgili 57 bin 621 lira cezai işlem uygulandı, 19 araç trafikten men edildi.

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