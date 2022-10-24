Şanlıurfa'da 15 eğitim kurumuna ödül verildi

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da "Okullarımız İyilikte Yarışıyor" projesi kapsamında 15 eğitim kurumuna ödül verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Deniz Feneri Derneği işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda ödül töreni düzenlendi.

Deniz Feneri Derneği İyilik Okulu Koordinatörü Ahmet Karademir, burada yaptığı konuşmada, proje kapsamında 5. kez ödül töreni düzenlediklerini söyledi.

Projenin Türkiye genelinde uygulandığını belirten Karademir, benzer programları Giresun ve Trabzon'da da düzenlemek istediklerini dile getirdi.

Deniz Feneri Derneği Yönetim Danışmanı Recep Koçak da iyilikleri paylaşmak için bir araya geldiklerini anlatarak, "İyilik yapan her insan aslında bir sanat icra etmiş oluyor. Projemiz bütün imam hatip ortaokullarında ve liselerinde uygulanıyor. Yaklaşık 8 yıldır gençlerimizle iyilikleri paylaşmak üzere bir araya geliyoruz, emeği katkısı olanlara teşekkür ediyoruz." dedi.

Proje kapsamında 5 ortaokul, 5 lise ve 5 halk eğitim merkezine ödül verildi.

Törene, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, HÜDA PAR İl Başkanı Emin Özaslan, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, Deniz Feneri Derneği Şanlıurfa Temsilcisi Osman Gerem ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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