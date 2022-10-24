Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden eğitime destek

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince kırsal mahalledeki 10 okulda "Bir çatı, bir fırça" projesi hayata geçirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Güzelköy Ortaokulu'nda düzenlenen ve Vali Salih Ayhan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün katılımıyla gerçekleştirilen projenin açılışı, öğrenciler tarafından yapıldı.

Açılışta konuşan Vali Ayhan, "Eğitim için ne yapsak azdır. Geleceğimizi emin ellere bırakabilmemiz için var gücümüzle çalışacağız." ifadesini kullandı.

Beyazgül ise öğrencilerin geleceği ve gelişimi çaba harcadıklarını belirterek, "Güzel bir okuldayız ve bu okulumuzda çiçekler açmış. Eğitimle ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Her şeyin başında eğitim geliyor. Çocuklarımızı güler yüzlü gördük. Öğrencilerimizin geleceği ve gelişimi için çaba harcıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Törene, Haliliye Kaymakamı Serap Özmen Çetin, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık da katıldı.

Projeyle belirlenen 10 okulda beceri ve oyun alanları oluşturuldu.

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