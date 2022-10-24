Şanlıurfa'da kaçak doğan avlayan kişiye 4 bin 712 lira ceza

Yemeği de suyu da altın değerinde!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da kaçak avlandığı belirlenen kişiye 4 bin 712 lira idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen yol uygulamasında durdurulan K.S'ye ait araçta yapılan aramada, gözleri kapatılmış 2 yabani doğan bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekiplerince el konulan 2 doğan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

K.S'ye 4 bin 712 lira ceza uygulanırken, kuşların tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.