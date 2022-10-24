Şanlıurfa'da kaçak doğan avlayan kişiye 4 bin 712 lira ceza

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da kaçak avlandığı belirlenen kişiye 4 bin 712 lira idari para cezası uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen yol uygulamasında durdurulan K.S'ye ait araçta yapılan aramada, gözleri kapatılmış 2 yabani doğan bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekiplerince el konulan 2 doğan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
K.S'ye 4 bin 712 lira ceza uygulanırken, kuşların tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.