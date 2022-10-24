Şanlıurfa'da üç eve düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 14 şüpheli yakalandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde üç eve düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 14 şüpheli gözaltına alındı, üç uzun namlulu piyade tüfeği ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki gün önce kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen ve üç evin zarar gördüğü silahlı saldırıyla ilgili çalışma başlattı.

Bu kapsamda olay yerinde yapılan incelemede uzun namlulu silahlara ait 55 boş kovan bulan ekipler, evlerine ateş edilen ailelerin husumetlilerine ait olduğu belirlenen ikametgahlarda arama yapıldı.

Ekipleri görünce elindeki çantayla kaçmaya başlayan M.D. mısır tarlasında yakalandı.

M.D'nin tarlada sakladığı çantada yapılan aramada üç uzun namlulu piyade tüfeği, tabanca ve bu silahlara ait 6 şarjör ile 383 mermi ve alev gizleyen ele geçirildi.

Olayla ilgi 14 şüpheli gözaltına alındı.

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