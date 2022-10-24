Şanlıurfa'da okullar bölgesinde silahlı kavga

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde okullar bölgesinde çıkan silahlı kavgada yaralıların olduğu öğrenildi.

Yenişehir Mahallesi Ceylanpınar Caddesi'ndeki okulların bulunduğu bölgede karşılaşan husumetli ailelerin arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olayda yaralananlar sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri bölgede ve hastane çevresinde yoğun önlem alırken, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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