Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen İ.T, M.T, A.T. ve A.T. "İletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Zanlıların 3 günde yaklaşık 2 bin kişiyi dolandırmak amacıyla aradığı, 7 müştekinin yaklaşık 8 milyon lira dolandırıldığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 Ekim'de telefonla dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheliyi gözaltına almış, zanlıların ikametlerindeki aramalarda, adres sorgusu programı bulunan 1 dizüstü bilgisayar, 3 tablet bilgisayar, 16 cep telefonu, 13 sim kart, 23 flaş bellek, 2 kurusıkı tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmişti.

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