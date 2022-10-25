Şanlıurfalı emekli esnaf, 20 yıldır maraton koşuyor

ŞANLIURFA (AA) - RAUF MALTAŞ - Şanlıurfa'da emekli esnaf 70 yaşındaki Mehmet Lale, 20 yıldır ülke genelinde maratonlara katılıyor.

Karaköprü ilçesinde oturan ve otomotiv parçaları satan Mehmet Lale, 50 yaşından sonra atletizme başladı. Lale, başta İstanbul Maratonu olmak üzere ülkenin farklı kent ve ilçelerinde düzenlenen maratonlarda koşuyor.

Şimdiye kadar ikincilik ve üçüncülük dereceleri elde eden Lale'nin hedefi ise kategorisinde altın madalyalar kazanmak.

Lale, her gün düzenli olarak önce 20 kilometre koşusunu yapıyor ardından iş yerinde çocuklarıyla beraber ekmek mücadelesini sürdürüyor.





- "5 kez İstanbul Maratonu'na katıldım"





Mehmet Lale, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşıtlarının çoğunun sporla uğraşmayıp kahve köşelerinde vakit geçirdiğini söyledi.

Sağlıklı kalmanın yolunun sporda geçtiğini anlatan Lale, yağmur, çamur kar kış demeden koşmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Lale, çalışmanın ve koşmanın yaşının olmadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"5 kez 42 kilometrelik İstanbul Maratonu'na katılmışlığım var. Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Mersin, Mardin ve bölgenin ilçelerinde 15-20 kilometrelik koşulara da katılıyorum. 20 senedir koşuyorum, 120 kilodan spor yapa yapa 75 kiloya kadar düştüm. Türkiye genelinde maratonlarda ikincilik ve üçüncülüklerim var. Daha birinciliğim olmadı inşallah o da yakında olur. Kızıltepe ve Suruç ilçelerinde düzenlenen maratonlarda ikincilik elde ettim. Şehitler için 5 yıl İstanbul'da 42 kilometre koştum. 'İstanbul Maratonu'nu gaziler ve şehitlere armağan olsun' diye koştum onlara hediye ettim."





- "Spor genç ve diri tutuyor"





Akranlarına da spor yapmalarını tavsiye eden Lale, "Spor yapan hastaneye gitmez, insana çok faydası var. Dinç kalıyorsun. Yoksa hastane veya kahve köşelerinde kalır hastalığını beklersin ama spor insanı daima diri ve genç tutuyor. Allah kısmet ederse ömrüm yettikçe 5-10 yıl daha koşarım diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.





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