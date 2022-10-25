Şanlıurfa'da 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin silah kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 4 fabrikasyon, 6 kurusıkıdan bozma ruhsatsız tabanca ile 9 şarjör ve 38 mermi ele geçirdi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

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