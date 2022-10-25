Şanlıurfa'da 18 düzensiz göçmen yakalandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir araçta 18 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, Akçakale-Şanlıurfa kara yolunda şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Ekipler yaptıkları incelemede, araçta aralarında kadınların da bulunduğu Suriye uyruklu 18 düzensiz göçmenin olduğunu belirledi.

Olayla ilgili organizatör olduğu iddiasıyla Suriye uyruklu H.E.A. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenlerin, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

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