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Şanlıurfa salgın öncesindeki turizm hareketliliğini yaşıyor

AA

Şanlıurfa salgın öncesindeki turizm hareketliliğini yaşıyor

ŞANLIURFA (AA) - Kültür turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da turizm yoğunluğu, Kovid-19 öncesindeki eski hareketli günlerine ulaştı.

Doğal zenginlikleri, köklü tarihi ve inanç turizmi alanındaki potansiyeliyle her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ağırlandığı Şanlıurfa, barındırdığı güzelliklerle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

Şanlıurfa'ya gelen ziyaretçilerin en fazla ziyaret ettiği mekanlar Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl, "tarihin sıfır noktası" diye nitelendirilen UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe, konik kubbeli evleriyle bilinen tarihi Harran ilçesi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Halfeti olarak öne çıkıyor.

Dünya genelinde etkili olan Kovid-19 salgını nedeniyle turizmde istediği verimi alamayan kent, normalleşme sürecinin ardından yeniden yerli ve yabancı ziyaretçilerin gözdesi olmayı başardı.

- "Bu yıl tarihi rekor bekleniyor"

Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, AA muhabirine, 2019 yılının "Göbeklitepe Yılı" olarak ilan edilmesiyle şehirdeki ziyaretçi sayısının zirveye ulaştığını ancak tüm dünyada olduğu gibi salgın nedeniyle turizmde bir duraklama döneminin yaşandığını hatırlattı.

Salgın dönemindeki arayı iyi değerlendirerek turizm altyapısını geliştirecek çalışmalara ağırlık verdiklerini belirten Aslan, kısa sürede yaraları sarmaya başladıklarına dikkati çekti.

Şanlıurfa'nın salgın sonrası turizmde en hızlı toparlanan illerin başında geldiğini vurgulayan Aslan, şöyle devam etti:

"Pandemiden sonra Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni turizm anlamında toparlayan lokomotiflik yapan kent Şanlıurfa'dır. Özellikle Göbeklitepe ve yeni kazı alanları, müzeler, Balıklıgöl, Şanlıurfa'nın sahip olduğu kültür altyapısının bölgeyi toparladığını düşünüyoruz. Özellikle tüm tur programlarında Şanlıurfa ve Göbeklitepe'nin olması aslında bu kente olan ilgiyi gösteriyor. Pandemi uzun bir süreçti toparlamak hemen mümkün olmadı ama şu an geldiğimiz noktada gördüğümüz kadarıyla pandeminin etkilerini turizm anlamında büyük oranda attık. Önümüzde 2023'e rekorlarla başlayacağız diye öngörüyoruz. Göbeklitepe'nin ziyaretçi rekorunu kıracağını düşünüyoruz. 'Göbeklitepe Yılı'ndaki ziyaretçimiz 412 bindi, geçen yıl 570 bin kişiyi ağırladık. Bu yılın 9 ayında geçen yılki sayıya ulaştık. Bu yıl bu rakamın çok çok daha üstüne çıkacağımızı düşünüyoruz. Bu konuda büyük bir ümidimiz ve beklentimiz var."

- "Sezon çok yoğun geçiyor"

Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Basın Sözcüsü Müslüm Çoban da salgın sonrası kentte turizm hareketliliğinin zirveye çıktığını söyledi.

Otel ve tesislerde kasım ayı boyunca doluluk seviyesinin yüzde 100'e yakın olduğunu belirten Çoban, şunları kaydetti:

"Şu anda 2022 yılı sonbahar sezonumuz çok bereketli geçiyor. Pandemi döneminde turizm sektörü büyük bir yara almıştı şimdi çok şükür artık pandeminin neredeyse esamesi okunmuyor. Bizim şimdiye kadar turizmde en yüksek ziyaretçi sezonumuz 2019 yılıydı o dönem en yüksek rakamlara ve istatistiklere ulaşmıştık. İnşallah 2022 yılı Kasım ayı itibarıyla 2019 yılı verilerini aşmış olacağız. Pandeminin yaraları ve etkileri çok şükür bitmiş olacak. Şu anda sezon çok yoğun geçiyor. Önceki yıllarla kıyasladığımızda Şanlıurfa özelinde 30 Ekim itibarıyla turlarımız bitme aşamasına geliyordu. Bu yıl kasım ayı sonuna kadar sarktı. Şanlıurfa'ya gelen ziyaretçilerin bölgedeki diğer illerimize de etkisi var çünkü Şanlıurfa'ya gelen misafirlerimiz diğer bölge illerini de geziyor. Şanlıurfa'nın bu bakımdan da bölge illerine katkısı oluyor."

İstanbul'dan Şanlıurfa'yı gezmeye gelen Mehmet Emin Şimşek ise özellikle Harran'ı çok beğendiğini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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