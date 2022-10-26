Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Cuma Görçek'in kullandığı 01 AAE 087 plakalı otomobil, Oto Galericiler Sitesi kavşağında Adil Çiriş idaresindeki 34 BJJ 496 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü Görçek, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.