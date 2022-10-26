GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonunda 66 zanlı yakalandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 736 jandarma personelinin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 66 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri koordinasyonunda, uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik kent genelindeki çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran'ın talimatıyla kentteki 13 ilçede "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 63 adrese 736 jandarma personelinin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aynı zamanda bazı yollarda da uygulama yapıldı, araçlar arandı.

Jandarma Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, bazı evlere "koçbaşı" kullanarak giren ekipler, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 66 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde, dedektör köpek yardımıyla yapılan aramalarda, 1 kilo 100 gram esrar, 1012 uyuşturucu hap, 11 gram eroin, 100 gram sentetik uyuşturucu, 250 Hint keneviri tohumu, 13 ruhsatsız tabanca, 12 av tüfeği ile bu silahlara ait 634 mermi, gümrük kaçağı 79 cep telefonu, 2 hassas terazi, 25 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 dedektör ve 1500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

- Kurusıkı tabancaların dönüştürüldüğü atölye tespit edildi

Öte yandan bir adreste yapılan aramada, kurusıkı tabancaların silaha dönüştürüldüğü atölye tespit edildi. Burada silaha dönüştürülen 6 kurusıkı tabanca ve 22 tabanca parçası bulundu.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek operasyonda ele geçirilen malzemeleri inceleyip ekipleri tebrik etti.

Vali Ayhan, gazetecilere, uyuşturucuyla mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini vurgulayarak, "Operasyonda Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla 66 şüpheli gözaltına alındı ve bunlarla ilgili adli işlem başlatılmış oldu. Bu operasyonlarımız, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları, İl Jandarma Komutanlığımızın sahadaki çalışmalarının karşılığı. Bu konuda kararlıyız bunu özellikle ifade etmek istiyoruz. Şanlıurfa'da hiçbir sokak satıcısına, torbacıya asla fırsat vermeyeceğiz. Üzerimize düşeni güvenlik güçleri ziyadesiyle yapacak. Bunun polisiye tedbirlerle bitmesi mümkün değil, bunun eğitim boyutuyla da ilgili çalışıyoruz." dedi.

Ayhan, jandarma ve polis ekiplerine uyuşturucuyla mücadele noktasında yapmış oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, güvenlik güçlerinin bundan sonra yapacakları ortak operasyonlarla uyuşturucuya karşı daha etkili sonuç alacaklarını kaydetti.

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