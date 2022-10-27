Birecik'te hırsızlık zanlısı tutuklandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde camiden ve iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçedeki camiden ve iş yerlerinden gerçekleşen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.



Dört farklı hırsızlık olayının şüphelisinin M.Ç. olduğunu tespit eden ekipler, yaptıkları çalışmayla zanlıyı yakaladı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.





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