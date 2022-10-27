Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin, kendilerini polis, savcı veya asker olarak tanıtarak telefonla dolandırıcılık yapan kişilerin yakalanması için başlattığı çalışma devam ediyor.
Bu kapsamda tespit edilen 3 şüphelinin Gaziantep'ten Şanlıurfa'ya geldiği bilgisini alan ekipler, kent merkezi girişinde bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 10 bilezik, 4 kolye, 7 yüzük, 7 küpe, 4 kolye ucu, 2 sikke altın, 65 avro ve 1965 lira ele geçirildi.
Araçtaki G.Y. (21), M.Y. (21) ve A.A'nın (25), İstanbul'da 25 Ekim'de Sudan uyruklu Türk vatandaşının dolandırılması olayının şüphelileri olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan 3 zanlı emniyete götürüldü.