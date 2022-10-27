Şanlıurfa'da terör operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterenlerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, bir şüpheliyi yakaladı.

Zanlı, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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