Şanlıurfa'da arazide erkek cesedi bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arazide başından vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Ayvanat Mahallesi yakınlarındaki tarlasına giden kişi, hareketsiz yatan birini görünce polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, başından vurulan kişinin öldüğünü belirledi.

Yapılan ilk incelemede cesedin F.A'ya (21) ait olduğu tespit edildi.

Ceset, Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.