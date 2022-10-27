Kosova Cumhuriyeti İslam Birliği Başkanı Terneva, Şanlıurfa'yı ziyaret etti

ŞANLIURFA (AA) - Kosova Cumhuriyeti İslam Birliği Başkanı Naim Terneva ve beraberindeki heyet, Şanlıurfa'yı ziyaret etti.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Kosova Cumhuriyeti İslam Birliği Başkanı Naim Terneva ile Din Hizmetleri Müşaviri Bünyamin Albayrak ve beraberindeki heyetin Şanlıurfa ziyaretine, İl Müftüsü Ramazan Tolan ile ilçe müftüleri eşlik etti.

Balıklıgöl yerleşkesi, Göbeklitepe ve Harran ilçesini gezen Terneva ile beriberindekiler, rehberlerden kentin tarihi ile ilgili bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yere verilen Terneva, İslam kardeşliğinin önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Türkiye ile Kosovalı kardeşlerimizin selamlarını muhabbetlerini getirdim. Kosovalı ve Türkiye'deki Müslümanlar birbirlerinin kardeşleridir. Türkiye'nin bize çok yardımları oldu. Siz bize nasıl yardım ediyorsanız Allah da size öyle yardım etsin. Allah Türkiye'yi kıyamete kadar muhafaza etsin. Göstermiş olduğunuz misafirperverlikten dolayı şükranlarımı sunuyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.