Şanlıurfa Valisi Ayhan'dan "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajı

ŞANLIURFA (AA) -Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ayhan, mesajında Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünü milletçe gurur ve minnet duyguları ile kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Milletimizin Cumhuriyeti "Ya istiklal ya ölüm" anlayışıyla canlarından vazgeçerek kurduğunu ifade eden Ayhan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin saygıdeğer kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk; 29 Ekim 1933'te yapmış olduğu 10. Yıl Nutku'nda, 29 Ekim'in en büyük bayram olduğu ifadelerine yer vermiştir. Bizler de bugün, Atatürk'ün en büyük bayram olarak nitelediği 29 Ekim'e erişmenin yüce gururunu yaşıyoruz. Kalbimle inanıyorum; Cumhuriyetimizi daha nice parlak yarınlara, her geçen gün daha müreffeh ve güçlü şekilde taşıyacağız. Cumhuriyet; dün şanlı ecdadımıza emanetti, bugün bizlere emanet, yarın da yetişmekte olan yeni nesillerimize emanet olacak. İnsanlar, zaman, mekan her şey değişir. Ancak baki kalacak olan yegâne şey, kalplerdeki dinmek bilmeyen Cumhuriyet aşkıdır. Cumhuriyet'imizin ilanının 99. yıl dönümünde; Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Milli Mücadelemizin başarıya ulaşmasında ve yeni devletimizin kuruluşunda büyük bir özveri ile vazife üstlenen kahramanlarımızı saygıyla yad ediyorum. Onlara minnettarız."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.