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Uzak Doğu'dan turist çekmek isteyen Şanlıurfa, Japon turizmcileri ağırladı

AA

Uzak Doğu'dan turist çekmek isteyen Şanlıurfa, Japon turizmcileri ağırladı

ŞANLIURFA (AA) - MÜSLÜM ETGÜ - Japon seyahat acentelerinin temsilcileri, Şanlıurfa'da tarihi ve turistik mekanları inceledi.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının düzenlediği organizasyon kapsamında İstanbul'a gelen 7 Japon seyahat acentesinin temsilcisi, Şanlıurfa'yı ziyaret etti.

Japon heyet, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ni rehber eşliğinde gezerek ören yerlerindeki kazılarda ortaya çıkan tarihi eserleri inceledi, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla müzede düzenlenen Göbeklitepe Çağdaş Sanat Sergisi'nin açılışına katıldı.

Konuk heyet, Göbeklitepe, Balıklıgöl Yerleşkesi gibi kentin önemli tarihi ve turistik yerlerini de gezerek merak ettikleri sorulara rehberler aracılığıyla yanıt buldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, AA muhabirine, Şanlıurfa'da salgın sonrası özellikle son dönemde yabancı turist yoğunluğunda artış yaşandığını söyledi.

Yabancı turist yoğunluğunu Göbeklitepe'de rahatlıkla görebildiklerini ifade eden Aydın, şöyle konuştu:

"Çünkü Göbeklitepe sadece Türkiye için değil dünya için de bir marka oldu. 12 bin yıllık tarihiyle dünyada arkeolojiye ve kültür turizmine ilgi duyan bütün turistlerin görmek istediği, belki de sıralamada ilk 3'e yazdıkları bir yer oldu artık. Bu kapsamda Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, pandemi dönemi dahil sahadaydı. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, gazeteciler, seyahat acente temsilcileri, bloggerler, sosyal medya fenomenlerini Türkiye'nin tarihi ve turistik alanlarını gezdirmişlerdi. Bu kapsamda şu anda sahada Japon Seyahat Acente Birliği üyelerini görüyoruz. Umuyoruz ki Japon Seyahat Acente Birliği üyeleri, şehirdeki turizm altyapımızı görerek 2023 vizyonunda Şanlıurfa'ya Japon turist getirilmesi noktasında çalışacak. Beklentimiz ve görüşmelerimiz şu anda bu şekilde."

- Japonların Türkiye'ye ilgisi artıyor

Profesyonel Turist Rehberi Ahmet Fuzuli Bulut ise yıllardır rehberlik yaptığını, son dönemde özellikle Japonlarla çalıştığını dile getirdi.

Japonların Türkiye'ye ilgisinin gittikçe arttığına işaret eden Bulut, "Son zamanlarda yayınlar da çoğaldı, acenteler de geliyor. Japon Seyahat Acente Birliği üyeleri ile İstanbul'da başladığımız turumuzda Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman'ı gezip tekrar İstanbul'a gideceğiz." dedi.

- "Çok fazla Japon turistin Türkiye'ye geleceğine inanıyorum"

Seyahat acentesi sahibi Masahiko Matsue de Şanlıurfa'nın inanılmaz bir tarihinin olduğunu belirterek, "Bu kadar beklemiyordum, hakikaten büyük bir tarihi var. Japonya'ya gidince oradaki insanların Türkiye'ye olan ilgilerini çoğaltacağız, gördüklerimizi anlatacağız onlara. Çok fazla Japon turistin Türkiye'ye geleceğine inanıyorum. Japonlar için Türkiye'yi cazip kılan çok şey var. Gelmeden önce Göbeklitepe'yi biliyordum ama hiç bu kadar beklemiyordum. Buraları gördükten sonra çok fazla Japon turistin buralara geleceğine eminim." ifadelerini kullandı.

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