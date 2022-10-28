Şanlıurfa'da 45 düzensiz göçmen yakalandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 45 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince yürütülen devriye sırasında "dur" ihtarına uymayan bir minibüs takip sonucu durduruldu.

Araçta, ülkeye yasa dışı yollarla giren 45 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi.

Düzensiz göçmenleri taşıyan ve aracı bırakarak kaçmaya çalışan Ö.B. ve Z.G. jandarma ekiplerince yakalandı.

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