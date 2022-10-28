En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 32 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, aranması bulunan kişilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda 62 ekip ve 176 personelle belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 42 yıl 7 ay 15 gün ila 4 yıl 2 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü ile değişik suçlardan aranan 25 şüpheliyi yakaladı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.