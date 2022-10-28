Şanlıurfa'daki bıçaklı kavgada 1 kişi tutuklandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da yakıt parası için tartıştıkları kişiyi bıçaklayarak cep telefonunu aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Suruç ilçesinden komşuları İ.K. ve V.C'yi aracıyla Şanlıurfa'daki ceza infaz kurumunda yakınlarını ziyaret etmeleri için götüren C.B. ile komşuları arasında yakıt masrafı konusunda çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Jandarma ekipleri, şoförü bıçakla yaralayan ve cep telefonunu alarak kaçan şüphelileri yaptıkları çalışma sonrası kısa sürede yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.K. "yağma ve kasten yaralama" suçundan tutuklandı, V.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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