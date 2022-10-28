Şanlıurfa'da sahte para operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde düzenlenen sahte para operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, piyasaya sahte para sürüleceği bilgisi üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, sahte olduğu değerlendirilen 2 bin 400 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A. ve A.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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