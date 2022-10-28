Şanlıurfa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ve Halfeti ilçelerinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolaysıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törende, Siverek Kaymakamı Aziz Gölbaşı, Garnizon Komutanı Albay Tarkan Öztürk ve Siverek Belediye Başkan Vekili Şeref Şeyhanlıoğlu, anıta çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Halfeti ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinleri kapsamında Kaymakam Zikrullah Erdoğan ve Belediye Başkanı Şeref Albayrak, Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Törene, protokol üyeleri, kurum amirleri ile öğrenciler katıldı.

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